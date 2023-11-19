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Хоккеист сборной Канады арестован из-за инцидента с домашним насилием

Хоккеист «Бостона» Лучич был арестован из-за инцидента с домашним насилием

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Tomi Hänninen/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Милан Лучич был задержан за инцидент с домашним насилием. Об этом сообщает Boston.com.

Отмечается, что 35-летний хоккеист был арестован утром в субботу в Бостоне. Он покинул расположение клуба до выяснения обстоятельств инцидента. Руководство «Брюинс» осведомлено об этой истории и будет работать с семьей Милана, чтобы предоставить им помощь, если она потребуется.

Милан Лучич вернулся в «Бостон» после восьми сезонов, проведенных в «Калагари Фреймз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингс». В нынешнем сезоне Лучич принял участие в двух матчах, в которых он отметился двумя результативными передачи. В 2023 году он стал чемпионом мира в составе сборной Канады. В апреле 2021 года Лучич сыграл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 352-м хоккеистом, достигшим этой отметки.

Ранее обвиненный в насилии звезда «Манчестер Юнайтед» вернулся к тренировкам с командой.

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