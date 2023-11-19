Радимов отметил важность матча со сборной России для Кубы

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кубы. Слова Радимова передает «Матч ТВ».

«В плане спортивной составляющей для Кубы это важнее, они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться», — сказал Радимов.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. В октябре россияне обыграли Камерун 1:0.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-футболист «Спартака» объяснил, почему сборной России будет сложнее играть с Кубой.