Экс-футболист «Спартака» объяснил, почему сборной России будет сложнее играть с Кубой

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко оценил настрой сборной Кубы на игру против России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«На самом деле с такими сборными еще сложнее играть. У них более сильная мотивация. Вот недавно Азербайджан обыграл Швецию 3:0. Кто кинет камень в огород сборной Швеции? В футболе такое бывает. Просто мне хочется увидеть хорошую, сбалансированную игру, как с Камеруном. Это была лучшая игра за последнее время по настрою, самоотдаче ребят», — сказал Деменко.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. В октябре россияне обыграли Камерун 1:0.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее 'кс-игрок «Спартака» рассказал, что заставит сборную России играть с Кубой в полную силу.