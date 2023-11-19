В Госдуме призвали не удивляться угрозам главы WADA в адрес спортсменов

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на угрозы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки в адрес спортсменов, которые захотят принять участие в Играх дружбы. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«WADA и МОК — братья близнецы. Не удивляемся», — сказал Валуев.

Банька ранее пригрозил санкциями спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее российская чемпионка ОИ призналась, что не готовится к Играм в Париже.