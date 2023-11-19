Теннисист Медведев признался, что сошел с ума

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем эмоциональном состоянии после вылета с Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Его слова передает «Чемпионат».

«Со зрителями не было ничего, я чуть потерял голову, когда проиграл свою подачу. Я чувствовал, что они оценивают мои хорошие удары, зрители здесь хороши. Так что я просто чуть сошел с ума», — сказал Медведев.

Медведев уступил в полуфинале представителю Италии Яннику Синнеру со счетом 3:6, 7:6, 1:6. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из россиян. Рублев расположился на пятой строчке (4805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8455 очков.

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