Боксер Фьюри раскрыл сумму гонорара за исторический бой с Нганну

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в подкасте Frank Warren заявил, что заработал рекордные $50 млн за бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоялся в октябре 2023 года.

«Забыл ли я бой с Нганну? Ты что, тупой? Мне только что заплатили около $50 млн. Я думаю о покупке дорогой яхты, самолета или недвижимости теперь. Я не верю, что мне задают такие идиотские вопросы», — заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри 17 февраля 2024 года в саудовском Эр-Рияде выйдет в ринг против Александра Усика. Впервые стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 2 марта 2023 года. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Дмитрий Бивол назвал Александра Усика фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри.