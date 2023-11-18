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Бывший теннисист оценил объективность выхода Джоковича, Алькараса, Синнера и Медведева в полуфиналы Итогового

Экс-теннисист Ольховский: четверка полуфиналистов Итогового – лучшие на сегодня

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REUTERS/Shannon Stapleton

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, финалист «Ролан Гаррос» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что четыре полуфиналиста Итогового турнира года АТР объективно в данный момент являются четырьмя лучшими теннисистами планеты.

«Согласен на все сто процентов – эта четверка, наверное, на сегодняшний день лучшая. Жду очень интересных игр, классного тенниса. Будет очень интересно посмотреть на полуфиналы», — уверен Ольховский.

В данный момент серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер занимают места в мировом рейтинге АТР с первого по четвертое соответственно. При этом в полуфиналах сыграют Алькарас с Джоковичем и Синнер с Медведевым. В данный момент в противостоянии Алькараса и Джоковича равный счет – 2-2. Медведев выиграл у Синнера шесть поединков, уступив в двух, но при этом две последние встречи соперников остались за итальянцем. Джокович является пятикратным чемпионом Итогового турнира, Медведев имеет один титул, в то время как Алькарас и Синнер ни разу даже не играли в финале.

Ранее Медведев оценил свою игру в проигранном матче с Алькарасом.

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