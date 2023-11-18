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Президент футбольного клуба назвал восемь команд, которые могут выйти в РПЛ

Тренер Гаджиев: борьба в Первой лиге приносит пользу российскому футболу

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев, работавший в различных клубах Российской премьер-лиги, а сейчас являющийся президентом махачкалинского «Динамо», одного из лидеров Первой лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что на выход в РПЛ в этом сезоне претендуют как минимум восемь команд.

«Борьба такая интересная, много команд участвуют в этой борьбе. И не только те, которые на сегодняшний момент в первой четверке-пятерке. Мне кажется, еще и другие клубы могут, которые сейчас отстают. Например, «Родина», «Арсенал», «Торпедо» — это команды, которые могут включиться в борьбу за топ-4. А когда много команд и когда такая борьба идет, мне кажется, что в абсолютном большинстве случаев это на пользу футболу и лиге», — считает Гаджиев.

Махачкалинское «Динамо» в данный момент занимает третье место в Первой лиге с 34 очками, имея столько же баллов, сколько у идущего на второй строчке тольяттинского «Акрона» и на один меньше, чем у лидирующей «Тюмени». Подмосковные «Химки» набрали 32 очка, у «Алании» из Владикавказа – 31. Следом с 29 баллами идет тульский «Арсенал», а уже за ним расположена группа из московской «Родины», красноярского «Енисея» и КАМАЗа из Набережных Челнов, у которых по 24 балла. Имеющее самый дорого состав столичное «Торпедо» набрало за 18 туров 23 очка.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что у сборной России очень низкий уровень.

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