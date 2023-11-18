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Бывший теннисист рассказал, в чем отличие матчей Медведева против Алькараса и Синнера

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву было тяжело настроиться на матч с Алькарасом

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Aly Song/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном разряде и бывший шестой ракеткой мира в парном, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Даниил Медведев иначе настроится на полуфинал Итогового турнира против итальянца Янника Синнера, нежели на матч третьего тура групповой стадии против испанца Карлоса Алькараса.

«Сегодня будет совершенно другой матч, другое состояние. Когда ты чувствуешь, что ты уже достиг чего-то и для чего дальше бороться… Не непонятно для чего, но цель другая стоит. Сложно настроиться – впереди еще более важные матчи, в которых нужно показывать лучшую игру. Думаю, сегодня Даниил настроится и сыграет в хороший теннис», — считает Ольховский.

Даниил Медведев уступил в матче третьего тура Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 4:6. При этом на тот момент россиянин уже обеспечил себе выход в полуфинал, в то время как сопернику победа была необходима для продолжения борьбы в соревнованиях. Янник Синнер занял первое место в группе А, выиграв все три поединка на групповой стадии, включая матч против первой ракетки мира Новака Джоковича.

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