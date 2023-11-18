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Абаскаля не включили в десятку лучших тренеров РПЛ

Мостовой заявил, что Абаскаль не входит в десятку лучших тренеров РПЛ

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не входит в топ-10 лучших тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Мостового передает «РБ Спорт».

«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что. С такими деньгами и таким составом — даже не близко к лучшим, да вы чего. Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», — сказал Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

Ранее иностранный тренер заявил, что Абаскаля не увольняют из «Спартака» из-за национальности.

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