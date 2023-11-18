Российский футболист сравнил Хабиба и Махачева

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и нынешнего обладателя пояса промоушена Ислама Махачева. Слова Сулейманова передает Sport24.

«Оба крутые! Они мои земляки, и никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее! Уважаю их: они самые сильные бойцы», — сказал Сулейманов.

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 21 матче, забив шесть мячей. По ходу сезона он перешел из «Пари НН» в «Локомотив». Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сулейманова составляет €1 млн.

Ранее Хабиб назвал российский футбольный клуб, за который болел его отец.