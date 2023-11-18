Семак сравнил цены на легионеров и российских игроков для «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ценах на российских и иностранных игроков. Слова Семака передает «Спорт-Экспресс».

«Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима со стоимостью легионеров. Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов», — сказал Семак.

По итогам первого круга чемпиона России на первом месте идет «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле с «Сочи», который сейчас занимает в РПЛ последнее место. Встреча состоится 25 ноября. Команды выйдут на поле в 15.15 по московскому времени.

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