Теннисист Медведев рассказал, что ему нужно делать, чтобы выйти в финал Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором он встретится с представителем Италии Янником Синнером, передает пресс-служба ATP.

«Янник находится в отличной форме. Его результаты доказывают это. Он может все. Мне нужно быть еще лучше, лучше реагировать на его удары. Мне определенно нужно быть в своей абсолютной форме», — сказал Медведев.

Встреча состоится 18 ноября. Игроки выйдут на корт в 16.30 по московскому времени. В последнем матче группового этапа Медведев проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу. Игра закончилась со счетом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Медведев сделал три эйса и совершил три двойные ошибки. Также россиянин не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

Итоговый турнир АТР в 2023 году проходит в итальянском Турине.

Ранее Медведев оценил свою игру в проигранном матче с Алькарасом.