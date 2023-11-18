Пономарев о сборной России: у нас очень низкий уровень

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Кубы, отметив низкий уровень россиян, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если Россия не обыграет Кубу, можно ли сказать, что уровень нашего футбола снижается? Да. У нас очень низкий уровень. В такое время я бы убрал всех иностранцев из нашего чемпионата. Раньше мы же играли советскими футболистами, и ничего страшного не было», — сказал Пономарев.

Национальные сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее футбольный тренер ответил на вопрос, должна ли жить сборная России.