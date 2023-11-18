Теннисист Рублев назвал причину своих поражений

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свое выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором он проиграл три матча из трех, передает «Чемпионат».

«Критиковать себя буду за то, что эмоции до сих пор много мешают. Много матчей из-за этого проигрываю не по игре, а из-за эмоций. Но сейчас я прибавил в эмоциональных моментах, где мне этого не хватало», — сказал Рублев.

17 ноября Рублев проиграл представителю Германии Александру Звереву. Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Оба теннисиста не смогли выйти в плей-офф турнира. Рублев уступил во всех трех матчах, а Зверев одержал победу в двух играх, но по дополнительным показателям уступил испанцу Карлосу Алькарасу и россиянину Даниилу Медведеву.

Итоговый турнир ATP начался 12 ноября и продлится до 19 ноября. Соревнования проходят в итальянском Турине.

Ранее стала известна причина провала Рублева на Итоговом турнире АТР.