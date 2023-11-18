Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бразильский футболист «Зенита» рассказал, перейдет ли он в «Спартак»

Футболист «Зенита» Родригао: не могу представить, что перейду в «Спартак»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бразильский футболист «Зенита» Родригао заявил, что никогда не перейдет в московский «Спартак», передает Sport24.

«О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент. Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», — сказал Родригао.

В нынешнем сезоне Родригао провел на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. По итогам первого круга чемпиона России на первом месте идет «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле с «Сочи», который сейчас занимает в РПЛ последнее место. Встреча состоится 25 ноября. Команды выйдут на поле в 15.15 по московскому времени.

Ранее Родригао не исключил вступления в российское гражданство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий