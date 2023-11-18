Бразильский футболист «Зенита» рассказал, перейдет ли он в «Спартак»

Бразильский футболист «Зенита» Родригао заявил, что никогда не перейдет в московский «Спартак», передает Sport24.

«О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент. Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», — сказал Родригао.

В нынешнем сезоне Родригао провел на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. По итогам первого круга чемпиона России на первом месте идет «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле с «Сочи», который сейчас занимает в РПЛ последнее место. Встреча состоится 25 ноября. Команды выйдут на поле в 15.15 по московскому времени.

Ранее Родригао не исключил вступления в российское гражданство.