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Известный футбольный тренер объяснил, что сборная Кубы противопоставит России

Тренер Гаджиев: когда надеваешь майку сборной, нужно играть изо всех сил

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, ныне являющийся президентом махачкалинского «Динамо», одного из лидеров Первой лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» выразил уверенность, что сборная Кубы сможет навязать национальной команде России борьбу и станет непростым соперником.

«Что такое игра, сегодня понимают везде. Везде и все. Другое дело, что у кого-то хватает исполнителей, у другого эти исполнители менее высокого класса, и их еще недостаточно много. В итоге матчи нашей сборной оказывались непростыми во многом еще и потому, что этими мыслями, озвучивавшимися в прессе, жили еще и игроки. Не понимая, что сейчас все умеют играть в футбол. Кто-то просто чуть помедленнее играет, кто-то чуть больше брака допускает, но таких грубых ошибок уже не делает и не дает возможности играть тебе, как ты хочешь. Обязательно надо напрягаться, обязательно надо играть изо всех сил. Плюс к этому, играть изо всех сил надо, потому что ты надеваешь майку [сборной]. Поэтому ожидания смешанные», — уверен Гаджиев.

Сборная России встретится с национальной командой Кубы в товарищеской игре 20 ноября. Это будет последний матч в году для команды Валерия Карпина.

Ранее Гаджи Гаджиев объяснил, почему сборная России не поддается прогнозам.

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