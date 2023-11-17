Медведев может обыграть Синнера назло итальянским болельщикам

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в полуфинале итогового турнира АТР против итальянца Янника Синнера россиянин Даниил Медведев может победить, несмотря на преимущество в поддержке трибун у оппонента.

Итоговый турнир АТР в 2023 году проходит в итальянском Турине.

«Поддержка трибун может сыграть в плюс Синнеру, он любит играть на публике, он любит, когда за его игрой следят. Активная поддержка трибун может придать итальянцу дополнительные силы и уверенность. Даниил Медведев тоже любит зрителей, он игрок чрезвычайно опытный, профессионал самого высокого уровня, ему не в первый раз играть против соперника, за которого болеют трибуны. Несмотря на то, что Даниил любит поговорить или даже вступить в какую-либо полемику, это никак не влияет на его уровень игры. Он, наоборот, может собраться или даже завестись от каких-либо слов, и назло сопернику и назло трибунам играть и показывать хороший теннис, переламывать ход встреч и побеждать. Здесь двоякая ситуация получается, в какую пользу она склонится можно будет узнать лишь по ходу игры», — заявил Абашкин.

Игра Даниил Медведев — Карлос Алькарас в третьем туре группового этапа Итогового турнира АТР закончилась победой представителя Испании со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Медведев сделал три эйса и совершил три двойные ошибки. Также россиянин не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Испанец три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти заработанных брейк-пойнтов.

Ранее стали известны шансы Даниила Медведева на выход в финал Итогового турнира АТР.