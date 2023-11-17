Стали известны шансы Медведева на выход в финал Итогового турнира АТР

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение Даниила Медведева в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР против испанца Карлоса Алькараса не повлияет на его шансы на выход в финал.

В полуфинале россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.

«Шансы в полуфинале — 50 на 50. У каждого теннисиста есть свои преимущества, которые он может реализовать. Медведев — игрок более высокого класса, совсем недавно он находился на первой строчке мирового рейтинга. Он играет на своем любимом покрытии, на харде, он знает, как на нем играть. Синнер любит активный теннисист, он может разыгрывать длинные розыгрыши, умеет использовать ошибки соперника. Я уже не первый год жду от него самых высоких результатов — мне нравится его игра, с моей точки зрения от может бороться за первую-вторую строчку в рейтинге АТР. Плюсы есть и у одного, и у другого теннисиста, поэтому какие плюсы перевесят в их матче — сказать до его начала трудно. Жду интересной игры, борьбы. Все решат какие-то единичные мячи, решающие очки, удачно и в нужный момент выигранные розыгрыши», — заявил Абашкин.

Игра Медведев — Алькарас закончилась победой представителя Испании со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Медведев сделал три эйса и совершил три двойные ошибки. Также россиянин не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Испанец три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти заработанных брейк-пойнтов.

Ранее Даниил Медведев высоко оценил свою игру в проигранном матче с Карлосом Алькарасом.