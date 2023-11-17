В WADA сообщили, что не верят в случайное загрязнение допинг-пробы Валиевой

Главный юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель заявил, что представители организации оспаривают версию о загрязнении пробы, которая представлена фигуристкой Камилой Валиевой. Слова Венцеля передает ТАСС.

«WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации и аннулировании всех результатов после положительной пробы. Что касается апелляции WADA, то она оспаривает версию о загрязнении пробы, которая представлена Валиевой и ее командой», — сказал Венцель.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее в Госдуме заявили, что Россию пытаются загнобить с помощью Валиевой.