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Олимпийский чемпион по фигурному катанию развелся с женой после трех месяцев брака

Фигурист Юдзуру Ханю развелся из-за опасений за безопасность супруги

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю на своей странице в социальных сетях объявил о разводе с супругой после трех месяцев брака. Он объяснил это тем, что после свадьбы его жена подверглась угрозам и преследованиям.

«Я хочу, чтобы моя подруга была счастлива без ограничений», — написал Ханю.

В июне 2022 года Ханю завершил карьеру.

В сезоне 2021/22 Ханю пропустил несколько этапов Гран-при из-за травмы лодыжки. В конце декабря прошлого года принял участие на чемпионате Японии, где выиграл и короткую, и произвольную программу, и в шестой раз в своей карьере стал чемпионом Японии. Это позволило ему попасть на Олимпийские игры в Пекин.

На Олимпиаде 2022 года японец в короткой программе не смог исполнить четверной сальхов, поэтому после короткой программы занимал восьмое место. В итоге 27-летний фигурист занял четвертое место, пропустив вперед себя двух соотечественников Шому Уно и Юму Кагияму, а также победителя Нейтена Чена. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (8-е место).

В марте Ханю также пропустил из-за травмы чемпионат мира в Монпелье.

Ранее лучший фигурист России заявил, что не обращает внимания на конкурентов.

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