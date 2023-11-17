WADA заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Слова Ниггли передает РИА Новости.

«Понимаем, что соревнования собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу», — сказал Ниггли.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к любым соревнованиям из-за спецоперации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Госдуме заявили, что МОК испугался Всемирных игр дружбы.