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WADA заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

WADA: Россия не имеет права организовывать Всемирные игры дружбы из-за РУСАДА

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Слова Ниггли передает РИА Новости.

«Понимаем, что соревнования собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу», — сказал Ниггли.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к любым соревнованиям из-за спецоперации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Госдуме заявили, что МОК испугался Всемирных игр дружбы.

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