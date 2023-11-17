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Назван хоккейный Месси

Форвард «Салавата» Шаров назвал Макдэвида хоккейным Месси

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров назвал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида хоккейным Лионелем Месси. Слова Шарова передает Legalbet.

«Если себя не называть, то Макдэвид», — сказал Шаров.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Макдэвид принял участие в 13 матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать девять результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Макдэвид набрал 863 очка в 582 матчах. В 2015 году «Эдмонтон» выбрал Коннора под общим первым номером драфта. Шаров в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги )КХЛ) провел 30 встреч, в которых забросил семь шайб и сделал 15 голевых передач.

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