Губерниев заявил, что образ Загитовой свел всех с ума

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев похвалил образ фигуристки Алины Загитовой, выбранный ею на презентацию своей коллекции одежды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Алина молодец! Спортсмены не должны стоять на месте, должны развиваться. Дворец строится в Татарстане, будет назван ее именем. Теперь — линия одежды. И, конечно, это розовенькое на Алине всех свело с ума. Она молодец, мы берем с нее пример. Будет ли она успешна в этом? Очень надеюсь. Безусловно, есть люди, которые ей в этом помогают», — сказал Губерниев.

Для презентации Загитова выбрала розовые колготки и короткую джинсовую юбку.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Загитова призналась, что может возобновить карьеру.