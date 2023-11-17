Колосков обвинил УЕФА и ФИФА в нарушении устава организации из-за клуба Роналду

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что приглашение саудовского «Аль-Насра» нарушит уставы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он заявил Legalbet.

«Думаю, что это прямое нарушение устава УЕФА и ФИФА. Не знаю, кто именно продвигает такие безумные идеи, от кого идет эта информация, но этого просто не может случиться по причине того, что это нарушает уставы вышеназванных организаций.

Есть устав, в котором четко прописано, что в Лиге чемпионов принимают участие лучшие команды европейских национальных ассоциаций», — сказал Колосков.

О потенциальном приглашении «Аль-Насра» ранее рассказал журналист Али Аль-Харби.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальный рекорд и оторвался от Месси.