Призерка ОИ допустила, что Медведев замотивирует Рублева на матч со Зверевым

Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс-третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова высказалась о заключительном матче Андрея Рублева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в котором соперником россиянина станет представитель Германии Александр Зверев. В беседе с «Газетой.Ru» она не исключила, что Андрею добавит мотивации Даниил Медведев, борющийся за победу на турнире.

«Наверное, было бы слабостью с его стороны не выложиться и не постараться закончить сезон победой, обыграв Зверева. Но у Зверева тоже есть мотивация, у него сохраняются шансы выйти в полуфинал — если он выиграет в двух сетах у Рублева и затянется матч между Алькарасом и Медведевым.

Так как Рублев и Медведев — очень хорошие и близкие друзья, надеюсь, Даня его замотивирует. Очень будет интересный день, любопытно наблюдать за исходом этих встреч. Еще остается интрига, кто будет вторым полуфиналистом в этой группе», — сказала Петрова.

Рублев проиграл два матча на Итоговом турнире и потерял шансы на выход в полуфинал. В первой игре он уступил Даниилу Медведеву 4:6, 2:6, а затем потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса 5:7, 2:6. В свою очередь, Медведев одержал две победы и досрочно вышел в полуфинал.

Ранее Петрова объяснила, что может помочь Алькарасу победить Медведева.