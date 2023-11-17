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Призерка Олимпиады объяснила, что может помочь Алькарасу обыграть Медведева

Теннисистка Петрова заявила, что Медведев выглядит стабильнее Алькараса

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Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс-третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом. В беседе с «Газетой.Ru» она заметила, что Алькарас имеет больше мотивации для победы в этом матче.

«Наверное, более стабильным выглядит Медведев. Он провел замечательный сезон, кроме Больших шлемов. Очень уверенно сыграл эти два матча, не проиграв ни сета. Думаю, что он будет стараться выходить из группы под первым номером.

Но Алькарас — парень молодой, амбициозный. Он доказал в этом сезоне, что достоин первого номера. Под конец у него была неожиданная травма, из-за которой он был не в состоянии сыграть важные турниры, и пришлось взять перерыв. А в целом у него сезон великолепно прошел. И хотя первый матч он проиграл в трех сетах, во втором матче, с Рублевым, он смотрелся очень хорошо. Алькарас великолепно передвигался, доставал невероятные, сложные мячи, на которые у него был ошеломляющий ответ. И Андрей Рублев, несмотря на то, что он пытался играть в свой лучший теннис, не мог противостоять Алькарасу. Для него это первый Итоговый турнир, и, будучи второй ракеткой мира, он невероятно замотивирован выиграть эту встречу, победить Медведева, «отчитаться» за проигрыш на US Open.

Будет интересная битва. Мне кажется, что молодая энергия, сумасшедшее желание выиграть может помочь Алькарасу переиграть Даню», — считает Петрова.

Медведев досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира. В первом матче он обыграл соотечественника Андрея Рублева 6:4, 6:2, а затем взял верх над представителем Германии Александром Зверевым 7:6 (9:7), 6:4.

Ранее экс-вторая ракетка мира назвала Медведева фаворитом в матче с Алькарасом.

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