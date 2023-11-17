Назван главный соперник Медведева на Итоговом турнире ATP

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, кто может остановить россиянина Даниила Медведева на пути к победе на Итоговом турнире ATP. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Кто может остановить Даниила? Не столько Джокович на это способен, сколько более молодые теннисисты — Алькарас и Янник Синнер, которые показывают невероятный атлетический, быстрый теннис. Думаю, Медведева может остановить молодая кровь. Так что Алькарас и Синнер могут доставить Даниилу самые большие неприятности в Турине», — сказала Петрова.

17 ноября Даниил Медведев проведет свой последний групповой матч на турнире против испанца Карлоса Алькараса. Россиянин уже обеспечил себе выход в полуфинал.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из россиян. Рублев расположился на пятой строчке (4805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8455 очков.

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