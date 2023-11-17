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Назван главный соперник Медведева на Итоговом турнире ATP

Экс-теннисистка Петрова: Алькарас и Синнер могут доставить Медведеву неприятности

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Aly Song/Reuters

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, кто может остановить россиянина Даниила Медведева на пути к победе на Итоговом турнире ATP. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Кто может остановить Даниила? Не столько Джокович на это способен, сколько более молодые теннисисты — Алькарас и Янник Синнер, которые показывают невероятный атлетический, быстрый теннис. Думаю, Медведева может остановить молодая кровь. Так что Алькарас и Синнер могут доставить Даниилу самые большие неприятности в Турине», — сказала Петрова.

17 ноября Даниил Медведев проведет свой последний групповой матч на турнире против испанца Карлоса Алькараса. Россиянин уже обеспечил себе выход в полуфинал.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из россиян. Рублев расположился на пятой строчке (4805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8455 очков.

Ранее Кафельников объяснил, почему Медведев не фаворит Итогового турнира.

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