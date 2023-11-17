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Месси объяснил первое поражение сборной Аргентины за год

Месси заявил, что Аргентине было некомфортно в матче с Уругваем в отборе к ЧМ

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Agustin Marcarian/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил поражение своей команды от футболистов из Уругвая в матче пятого тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2026. Его слова приводит AP.

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», — заявил Месси.

Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0. Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив 12 очков. Команда выиграла четыре матча из пяти. Уругвай после этой победы имеет в активе десять баллов и идет вторым.

Для Аргентины это поражение стало первым с 22 ноября 2022 года – тогда в первом туре группового этапа финального турнира чемпионата мира — 2022 аргентинские футболисты проиграли Саудовской Аравии (1:2). Однако дальше команда не уступала на протяжении 14 матчей.

Аргентина — действующий чемпион мира. Капитан национальной команды Мессии 30 октября получил восьмой в своей карьере «Золотой мяч».

Ранее Месси схватил соперника за горло в матче отбора на ЧМ-2026.

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