Кафельников объяснил, почему Медведев — не фаворит Итогового турнира

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников признался, что не ожидал от представителя России Даниила Медведева быстрого выхода в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также поделился размышлениями на тему того, с кем россиянин сыграет в плей-офф. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«На таком высоком уровне совершенно не имеет значения, кто попадет друг на друга. С каждым из них Даниилу будет очень тяжело. Медведев — фаворит Итогового турнира в Турине? Я так не считаю. На мой взгляд, есть два фаворита на титул — это Джокович и Синнер. Они выглядят лучше сейчас», — заявил Кафельников.

Медведев в первом туре Итогового турнира со счетом 6:4, 6:2 переиграл своего российского соотечественника Андрея Рублева, а во втором матче оказался сильнее немца Александра Зверева — 7:6 (9:7), 6:4. Благодаря двум победам российский теннисист уже оформил выход в плей-офф. В третьем туре он сразится с третьей ракеткой мира — испанцем Карлосом Алькарасом — за первое место в группе. Поединок состоится 17 ноября в 16:30 по московскому времени.

В полуфинале Итогового турнира Медведев сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с итальянцем Янником Синнером.

Ранее было названо условие, при котором Медведев сыграет с Джоковичем в 1/2 финала Итогового турнира.