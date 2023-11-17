Месси схватил соперника за горло в матче отбора на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси совершил грубый прием против соперника — защитника национальной уругвайской команда Матиаса Оливеры — в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

По ходу встречи между футболистами началась стычка, в ходе которой Месси сначала толкнул уругвайского защитника, а после схватил его за шею. При этом аргентинский футболист за произошедший эпизод наказан не был.

Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0. Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив 12 очков. Команда выиграла четыре матча из пяти. Уругвай после этой победы имеет в активе десять баллов и идет вторым.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ» на правах свободного агента и в скором времени получил капитанскую повязку. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. По итогам сезона регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» не сумел отобраться в плей-офф турнира.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Ранее Роналду установил уникальный рекорд и оторвался от Месси.