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Названо условие, при котором Медведев сыграет с Джоковичем в 1/2 финала Итогового турнира

Медведев сыграет с Джоковичем, если станет вторым в группе Итогового турнира

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Aly Song/Reuters

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев может встретиться с представителем Сербии, лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новаком Джоковичем в том случае, если займет первое место на групповом этапе турнира.

Медведев уже гарантировал себе выход в полуфинал турнира, однако пока неясно, с какого места выйдет спортсмен. На второе место в полуфинале претендуют испанец Карлос Алькарас, с которым Медведев сыграет в третьем туре, и немец Александр Зверев, который проведет поединок с россиянином Андреем Рублевым, лишившимся шансов на плей-офф турнира.

Если Медведев станет вторым в группе, то в полуфинале Итогового турнира сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером. Примечательно, что Синнер обыграл Медведева в финале турнира в Вене, который состоялся 29 октября.

Медведев и Алькарас свой поединок проведут 17 ноября в 16:30 по московскому времени. Рублев и Зверев выйдут на корт в тот же день, но на несколько часов позже — в 23:00 по московскому времени.

Ранее Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

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