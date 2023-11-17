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Интерес клуба Серии А к Соболеву назвали неудивительным

Тренер Балахнин не стал называть удивительным интерес клуба Серии А к Соболеву

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин признался, что его не удивил интерес одного из клубов Серии А — высшего дивизиона чемпионата Италии — к российскому нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву. Его слова приводит издание Vprognoze.

«Люди, которые этим занимаются, я про скаутов говорю, они смотрят сотни игроков и больше. Поэтому, более-менее молодых футболистов смотрят и по амплуа достаточно много игроков. Не считаю это чем-то удивительным», — сказал Балахнин.

Об интересе к Соболеву со стороны неназванного клуба Серии А сообщил портал Metaratings. Отмечается, что футболист устраивал команду по игровым качествам, но клуб отказался от трансфера из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. Лидирует в Российской премьер-лиге «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

Ранее информацию об интересе к Соболеву из Италии назвали слухами.

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