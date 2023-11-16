Усик и Фьюри едва не устроили потасовку

16 ноября было официально объявлено, что боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщила пресс-служба Queensberry Promotions.

Там же сегодня состоялась битва взглядов между спортсменами.

В какой-то момент спортсмены начали «бодаться». Охране мероприятия пришлось вмешаться, чтобы не допустить драку. Об этом сообщает «Чемпионат».

Впервые стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 2 марта 2023 года. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик рассказал, что его отец побил своих друзей.