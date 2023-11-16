Умер бывший тренер «Балтики» Шперлинг

Бывший президент и тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Корней Шперлинг умер в возрасте 76 лет. Об этом передает сайт команды.

«Его имя навсегда вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память», — говорится в сообщении.

Шперлинг возглавлял «Балтику» с 1992 по 1993 год. С 1994 по 1996 год он занимал должность президента клуба.

Ранее футболист и тренер Алексей Лесин кончался в возрасте 30 лет. Причины смерти спортсмена не уточняются. Церемония прощания состоялась 12 ноября в городской ритуальной службе в Чебоксарах.

Алексей Лесин в разные годы выступал за футбольные команды «Крылья», «Химик-Август», «Чебоксары», LAVA и «Бомик».

Сергей Лесин, отец Алексея, сообщил, что его сын погиб 6 ноября. По словам мужчины, футболист поехал на Всероссийские соревнования в Сочи. Его нашли мертвым около моря. Идет следствие.

Ранее умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов.