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Роднина: не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику

Депутат Госдумы Роднина: ничего плохого, что спортсмены идут в политику

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова тренера Татьяны Тарасовой о том, что она не чувствует работы спортсменов в Госдуме, передает Sport24.

«Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?!» — сказала Роднина.

Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном катании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Роднина сравнила Гран-при России по фигурному катанию с первенством ЖЭКа.

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