Авербух: Косторная вышла на хороший уровень в парном катании, но ошибок пока много

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» оценил дебют Алены Косторной в парном катании. Фигуристка выступает в дуэте со своим супругом Георгием Куницей и заняла четвертое место на дебютном этапе Гран-при в Омске. Пара набрала 192,77 балла по сумме двух программ.

«Классно, что Алена вышла на такой хороший уровень. Единственное, конечно, я не согласен с ее высказываниями (о несправедливо низких оценках от судей. — «Газета.Ru»). Думаю, что журналисты, возможно, передернули какую-то фразу, которую она сказала на эмоциях. Потому что, объективно, пока есть много ошибок.

Надо понимать, что времени прошло очень мало, и если эта пара будет продолжать в том же духе, если будет усложнять и насыщать программу соединительными связками, если появятся перестроения, важные для парного катания, то дуэт может получиться очень сильным и интересным. У Косторной и Куницы есть хороший набор тройных прыжков, и его надо усилить хорошим исполнением парных элементов», — сказал Авербух.

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