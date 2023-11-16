Авербух: Кондратюк готов к любви, его тореадор вызывает восхищение у дам

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, как Марк Кондратюк экстренно заменил Алексея Ягудина в роли тореадора Эскамильо в спектакле «Кармен».

«Леша Ягудин — это выдающийся фигурист, и быть таким, как он, невозможно. Марк делает партию такой, какой он ее видит, какой я ее для него обрисовал. Это яркий, взрывающийся, молодой, активный, амбициозный тореадор, который не может не вызывать восхищение у дам. И совсем другой характер, нежели тот, который показывал Ягудин.

Леша в силу статуса и опыта выходил на лед самоуверенным, знающим себе цену. Марк же сам готов к любви, к эмоциям, к чувствам — это очень подкупает зрителей. Плюс он находится сейчас в блестящей форме.

Исполняет суммарно около 10 тройных лутцев, а в Питере и в Екатеринбурге на бис исполнял и четверной сальхов, и четверной лутц — в общем, куражится. Это действующий спортсмен, он находится в топе сборной России. Поэтому здесь, конечно, спортивное катание — и очень эмоциональное, Марк все пропускает через себя.

Во время его дуэли с барабанщиком, корриды, на которую меня вдохновил фильм «Одержимость», возникает именно такая одержимость на льду», — рассказал Авербух.

Ранее Авербух заявил об особой химии между Евгенией Медведевой, Марком Кондратюком и Александром Энбертом.