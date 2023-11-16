Авербух объяснил, почему Медведева и Ягудин «послали» его в рекламном ролике

Известный продюсер Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, как возникла идея снять юмористический промо-ролик к новогодней сказке «Корова на льду», в котором он предлагает Алексею Ягудину и Евгении Медведевой исполнить главную роль Коровы, а они с возмущением отказывают ему.

По сюжету ролика Ягудин в ответ на это предложение нецензурно выругался, а Медведева бросила трубку.

«Само понятие «корова на льду» — устойчивый штамп в нашей стране, поэтому в нашем ролике мы в шутку его обыграли, — рассказал Авербух. — Когда меня спрашивают, что я готовлю на Новый год, то я отвечаю — «Корову на льду». Следующий вопрос — «Что-что?». А затем меня спрашивают, кто же будет играть Корову. И мы решили это обыграть.

Хочу сказать, что в любом случае наша Корова на льду будет милая, добрая и яркая. Обязательно будут режиссерские решения, но это не высмеивание кого-то на льду, а, наоборот, рассказ о внутренней уверенности, которая нужна каждому из нас».

Ранее Авербух опроверг информацию о том, что Медведева сыграет Корову на льду.