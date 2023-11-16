Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авербух объяснил, почему Медведева и Ягудин «послали» его в рекламном ролике

Авербух о гневной реакции Медведевой в ролике: мы обыграли штамп коровы на льду

close
100%
Евгения Медведева/YouTube

Известный продюсер Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, как возникла идея снять юмористический промо-ролик к новогодней сказке «Корова на льду», в котором он предлагает Алексею Ягудину и Евгении Медведевой исполнить главную роль Коровы, а они с возмущением отказывают ему.

По сюжету ролика Ягудин в ответ на это предложение нецензурно выругался, а Медведева бросила трубку.

«Само понятие «корова на льду» — устойчивый штамп в нашей стране, поэтому в нашем ролике мы в шутку его обыграли, — рассказал Авербух. — Когда меня спрашивают, что я готовлю на Новый год, то я отвечаю — «Корову на льду». Следующий вопрос — «Что-что?». А затем меня спрашивают, кто же будет играть Корову. И мы решили это обыграть.

Хочу сказать, что в любом случае наша Корова на льду будет милая, добрая и яркая. Обязательно будут режиссерские решения, но это не высмеивание кого-то на льду, а, наоборот, рассказ о внутренней уверенности, которая нужна каждому из нас».

Ранее Авербух опроверг информацию о том, что Медведева сыграет Корову на льду.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий