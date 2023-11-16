Загитову раскритиковали за откровенный наряд на премии Voice

Стилист Ольга Ким разобрала образ фигуристки Алины Загитовой на ковровой дорожке премии Voice. Ее слова передает Sport24.

«В образе Загитовой мне очень нравится верх, поскольку корсет — сейчас очень актуальный элемент в гардеробе. Загитовой очень идут эти длинные дизайнерские перчатки, которые подчеркивают ее эстетику и утонченность. Но мне не нравится низ, можно было бы взять что-то более интересное. Это выглядит слишком провокационно. И шуба выглядит немного не по формату, я бы заменила или убрала этот элемент», — сказала Ким.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

В августе девушка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После девушка выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее чемпион мира рассказал о том, как выполнил опасный элемент с Загитовой.