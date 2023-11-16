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Загитову раскритиковали за откровенный наряд на премии Voice

Стилист Ким назвала образ Загитовой на премии Voice слишком провокационным

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Стилист Ольга Ким разобрала образ фигуристки Алины Загитовой на ковровой дорожке премии Voice. Ее слова передает Sport24.

«В образе Загитовой мне очень нравится верх, поскольку корсет — сейчас очень актуальный элемент в гардеробе. Загитовой очень идут эти длинные дизайнерские перчатки, которые подчеркивают ее эстетику и утонченность. Но мне не нравится низ, можно было бы взять что-то более интересное. Это выглядит слишком провокационно. И шуба выглядит немного не по формату, я бы заменила или убрала этот элемент», — сказала Ким.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

В августе девушка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После девушка выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее чемпион мира рассказал о том, как выполнил опасный элемент с Загитовой.

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