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Ольховский объяснил, почему матч против Медведева важен для Алькараса

Теннисист Ольховский не видит фаворита в матче Медведева и Алькараса

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Reuters

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом. В беседе с «Газетой.Ru» Ольховский объяснил, почему не видит фаворита в этом противостоянии, подчеркнув, что Алькарасу необходимо побеждать.

«Очень сложно сказать. Медведев провел два очень хороших матча, а Алькарасу нужна эта победа, просто необходима для того, чтобы выйти в полуфинал. Не знаю, в каком психологическом состоянии будет Медведев. Он будет стараться, но когда тебе необходимо выигрывать и когда ты чуть экономишь силы — это совершенно разный настрой.

В прошедших двух матчах Медведев выглядел очень солидно, особенно в первой игре. Зверева он обыграл на классе, и теннис был очень хороший. Эти два матча показывают, что Даня готов играть. А Алькарас против Зверева, на мой взгляд, сыграл неуверенно. Если бы он сыграл так же, как потом с Рублевым, думаю, у него были бы шансы победить Александра.

Сложный будет поединок и для одного, и для другого. Не скажу, что вижу фаворита в этом матче. Может выиграть и один, и второй», — считает Ольховский.

Медведев досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира. В первом матче он обыграл соотечественника Андрея Рублева 6:4, 6:2, а затем взял верх над представителем Германии Александром Зверевым 7:6 (9:7), 6:4.

Ранее Медведев признался, что ему жалко Рублева.

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