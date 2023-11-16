Экс-игрок «Локо»: Марио Фернандес в первый день общается, на третий даже не здоровается

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо высказался о владении русским языком футболиста «Зенита» Марио Фернандеса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я уже наполовину бразилец, наполовину русский. Даже не учил язык с преподавателем, но все вокруг уверяли, что я хорошо разговариваю на русском. Он дался мне легко, общаюсь как на португальском. Марио Фернандес? Он просто очень скромный человек. Я с ним играл в «Гремио». В первый день он с тобой общается, на второй — уже не так, а на третий даже не здоровается», — сказал Родолфо.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

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