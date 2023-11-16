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Медведев признался, что ему жалко Рублева

Медведев словами «жалко его» отреагировал на эмоциональный срыв Рублева

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Lisa Leutner/Reuters

Теннисист Даниил Медведев высказался об эмоциональном срыве Андрея Рублева во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP. Его слова передает «Чемпионат».

«Андрея жалко. Я по себе понимаю, что эмоции захлестывают. Стараюсь никогда не осуждать за такое. Роджер и Рафа вот были эталоном поведения. Но другие не могут себя вести так, как они. И на то есть причины.

Жалко, что Андрей проиграл, смотрел, болел. Карлос играл лучше, чем два дня назад. У него еще будут все возможности выйти в полуфинал через год. Все впереди», — сказал Медведев.

Поединок между теннисистами завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Во время матча россиянин сильно ударил себя несколько раз ракеткой по ноге.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев расположился на пятой строчке (4 805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Он обеспечил себе выход из группы на Итоговом турнире ATP, обыграв представителя Германии Александра Зверева.

Ранее Рублев рассказал, зачем во время матча ракеткой разбил себе ногу до крови.

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