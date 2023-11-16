Российский футболист удивился зарплатам в чемпионате Франции

Полузащитник «Зенита» и сборной России рассказал о поступившем ему предложении от клуба из чемпионата Франции. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов — и травма была. «Гавр»? Чуть повыше, может быть. Готов ли был уйти за €300-400 тыс? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился. Маленькая? Ну да», — сказал Мостовой.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мостовой принял участие в восьми матчах «Зенита», отметившись одним забитым мячом.

Летом 2023 года во французский чемпионат перебрался экс-игрок «Зенита» Далер Кузяев. Он выступает за «Гавр». В текущем сезоне Кузяев выходил в каждом матче чемпионата. Также в Лиге 1 с 2018 года играет бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин («Монако»). Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

Ранее Головина назвали игроком сборной России, на которого смотрят «снизу вверх».