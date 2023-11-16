Кардашьян заявила, что, увидев Холланда, почувствовала себя неудачницей

Американская модель Ким Кардашьян рассказала о встрече с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Ее слова передает GQ Sports.

«Когда я была в Италии, увидела Эрлинга Холанда. Я чертовски испугалась, потому что знаю, что мой сын его большой фанат. Почувствовала себя неудачницей, когда позвонила сыну с мероприятия и сказала: «Дорогой, ты никогда не догадаешься, с кем я столкнулась!» — сказала Кардашьян.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец отметился 13 забитыми мячами в 12 матчах АПЛ.

В 2023 году Холанд попал в тройку главных претендентов на «Золотой мяч». В итоговом голосовании норвежский нападающий уступил только Лионелю Месси, выигравшему чемпионат мира.

Ранее журналист Морган сравнил Холанда с гиперактивным осьминогом.