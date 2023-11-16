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Теннисист Рублев рассказал, зачем ракеткой разбил себе ногу до крови

Теннисист Рублев о нервном срыве: разочарован и не смог справиться

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своем нервном срыве во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP, во время которого он ракеткой до крови разбил себе ногу ракеткой. Его слова передает Yahoo.

«Все в порядке. Я разочарован и не смог справиться», — сказал Рублев.

Поединок между теннисистами завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. В результате этого поражения Рублев потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев расположился на пятой строчке (4 805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Он обеспечил себе выход из группы на Итоговом турнире ATP, обыграв представителя Германии Александра Зверева.

Ранее Рублев объяснил поражение от Алькараса на Итоговом турнире.

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