Карпин об игроке «Спартака»: кто он?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал в национальную команду футболиста московского «Спартака» Михаила Игнатова. Его слова передает пресс-служба сборной России.

«Почему не вызвал Игнатова? Потому что есть другие футболисты. Честно говоря, не понимаю его позицию. Кто он? Какая позиция на поле? Если бы я его тренировал, тогда бы подумал. Определенные качества у него есть, конечно же. Какие-то качества есть. Какие, как использовать — мне лично пока не очень понятно», — сказал Карпин.

В текущем сезоне Игнатов провел за красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ) 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

20 ноября в Волгограде сборная России сыграет с Кубой. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее футбольный эксперт Стипиди раскритиковал вызов вратаря Лунева в сборную России.