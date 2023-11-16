Капризов ответил, важно ли ходить в школу

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига» рассказал о важности школы.

«Сто процентов важно. Чтобы ты не был тугодумом, все равно нужно уметь разговаривать. Школа учит отношению к друзьям, новые знакомства, как правильно общаться, как правильно ставить речь и все равно, чтобы в каких-то моментах ты не терялся. Некоторым какой-нибудь вопрос задашь, и он просто: а-а-а, думает 900 часов, — сказал Капризов.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 10 результативных передач. Ранее Капризов защищал цвета московского ЦСКА, уфимского «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга», воспитанником которого он является. На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером. В 2018 году в составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом. В финале турнира против команды Германии Кирилл забросил победную шайбу в овертайме. В 2017 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Капризов рассказал, скучает ли он по России.