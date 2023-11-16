Овечкин вошел в список игроков, которые могут войти в Зал славы сразу после карьеры

ESPN назвал капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы в Торонто сразу после окончания профессиональной карьеры.

В 1999 году Уэйн Гретцки провел последний матч в лиге, после чего было объявлено, что он станет 10-м хоккеистом в истории НХЛ, который войдет в Зал славы, не ожидая три года после завершения карьеры. Отборочный комитет принял решение, что трехлетнее ожидание будет отменяться только в «определенных обстоятельствах».

«Если бы исключение действовало до сих пор, Сидни Кросби и Овечкин оказались бы на уровне лучших из лучших для своего поколения игроков», — сказано в сообщении.

В активе 38-летнего россиянина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать семь результативных передач.

Ранее стало известно место Овечкина в списке бомбардиров в новом сезоне НХЛ.