Карпин о завоевании Месси «Золотого мяча»: всего-то выиграл чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч». Слова Карпина передает «Спорт-Экспресс».

«Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира? Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Холанд, для кого-то – Месси. Для меня – Месси», — сказал Карпин.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Месси в своей карьере также выступал за «Барселону» и вместе с этим клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В составе «ПСЖ» он дважды становился чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком «Интер Майами».