Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпин о завоевании Месси «Золотого мяча»: всего-то выиграл чемпионат мира

Тренер сборной России Карпин заявил, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч». Слова Карпина передает «Спорт-Экспресс».

«Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира? Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Холанд, для кого-то – Месси. Для меня – Месси», — сказал Карпин.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Месси в своей карьере также выступал за «Барселону» и вместе с этим клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В составе «ПСЖ» он дважды становился чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком «Интер Майами».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий